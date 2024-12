Nations League: Termine für DFB-Frauen stehen

Die deutschen Fußballerinnen starten im niederländischen Breda in das EM-Jahr 2025. Am 21. Februar wird im Rat Verlegh Stadion der Gruppenauftakt in der Nations League gegen die Niederländerinnen ausgetragen, die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, hat der Ticketverkauf für deutsche Fans begonnen.