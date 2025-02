Abwehr-Alarm: Knaak vor Debüt bei den DFB-Frauen

In der dezimierten Defensive muss der Bundestrainer zum Start ins EM-Jahr gegen die Niederländerinnen umbauen.

In der dezimierten Defensive muss der Bundestrainer zum Start ins EM-Jahr gegen die Niederländerinnen umbauen.

Zum Start ins EM-Jahr darf Rebecca Knaak auf ihr Debüt bei den deutschen Fußballerinnen hoffen. "Die Chancen für Rebecca stehen ganz gut", sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Nations-League-Auftakt am Freitag in Breda gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ARD), ohne sich schon auf einen Einsatz in der Startelf festlegen zu wollen.