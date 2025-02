Wück: Im DFB-Tor gibt es "eine kleine Tendenz"

Für die Nations-League-Spiele am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in den Niederlanden und am Dienstag in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF) steht das Trio Ann-Katrin Berger (34/Gotham FC), Stina Johannes (25/Eintracht Frankfurt) und Sophia Winkler (21/SGS Essen) im Kader. "Eine Bestätigung" möchte Wück von ihnen in den nächsten Tagen sehen und sich dann "zum nächsten Lehrgang festlegen".