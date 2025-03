Oberdorf will ”brutal gerne" zur EM

Oberdorf erklärt Comeback-Plan

„Mein Plan ist, dass ich so in zwei, drei Wochen zur Mannschaft stoße und wir dann eine Aufbelastung machen“, erklärte sie am Montagabend. Bayern-Trainer Alexander Straus hatte kürzlich gesagt, es sei eine „realistische Perspektive“, dass Oberdorf in dieser Saison noch Spiele absolviere.