Wück setzt auf Berger als Nummer eins

Christian Wück setzt bei der EM im Sommer auf Ann-Katrin Berger als Nummer eins im Tor der deutschen Fußballerinnen. Das verkündete der Bundestrainer am Dienstag. Die 34-Jährige vom US-Klub Gotham FC, die im Vorjahr bei den Olympischen Spielen in Paris maßgeblich am Gewinn der Bronzemedaille beteiligt war, erhält den Vorzug vor ihren jüngeren Konkurrentinnen. Für den kommenden Lehrgang wurden auch Stina Johannes (25/Eintracht Frankfurt) und Rafaela Borggräfe (25/SC Freiburg) nominiert.

Bislang hatte Wück das Rennen um die Nummer eins im deutschen Tor offengelassen und allen Torhüterinnen Spielzeit gewährt. Alle hätten gute, aber "nicht zu 100 Prozent fehlerfreie" Leistungen gezeigt. Vor der EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) wird Berger zunächst in den Nations-League-Partien gegen Schottland in Dundee (4. April, 20.35 Uhr/ZDF) und in Wolfsburg (8. April, 17.45 Uhr/ARD) im Tor stehen. Am Montag trifft sich das Team in Frankfurt/Main.