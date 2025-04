DFB-Newcomerin Zicai denkt über Wechsel nach und träumt von EM

Cora Zicai ist eines der größten Talente im deutschen Fußball - und entsprechend auch in der Bundesliga begehrt. Angesprochen auf Spekulationen über einen möglichen Wechsel vom SC Freiburg zum VfL Wolfsburg gab die Nationalspielerin Einblick in ihre Zukunftsgedanken.

Das erhält sie auch von Bundestrainer Christian Wück. Beim 4:0 (2:0) in Schottland am Freitag gelang Zicai im EM-Casting als Jokerin schon der zweite Treffer in ihrem dritten Länderspiel. Ein Kaderplatz für das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) ist Zicais großes Ziel.