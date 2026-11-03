Im Kampf um die Tickets für L.A. 2028 geht es in der Nations League gegen die Niederlande, Schweden und Schottland.

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Olympia-Qualifikation anspruchsvolle Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft in der Nations-League-Gruppe A4 im kommenden Jahr auf die Niederlande, Schweden sowie Schottland, ging aber immerhin den Europameisterinnen aus England aus dem Weg.

Mit Schweden machte das Wück-Team bei der EM 2025 schlechte Erfahrungen, denn das damalige Spiel um den Gruppensieg verlor es deutlich mit 1:4. In der Partie sah auch Carlotta Wamser einen Platzverweis. Nur die vier Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles. 2024 bei den Spielen in Paris holte die DFB-Auswahl Bronze, acht Jahre nach dem Gold-Triumph von Rio de Janeiro.

DFB-Frauen kämpfen um Olympia-Tickets DFB-Frauen kämpfen um Olympia-Tickets © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Malte Ossowski

Gespielt wird die Gruppenphase der Nations League innerhalb von drei Länderspielfenstern mit jeweils zwei Begegnungen zwischen Ende Februar und Mitte Juni 2027. Die Begegnungen unter Ergebnisdruck müssen zugleich zur Vorbereitung auf die folgende WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) dienen.

Zum Abschluss dieses Jahres testet das Wück-Team noch auf einer Südamerikareise in La Plata gegen Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und in Rio gegen Peru (4. Dezember, 22.15/ARD).

Die A-Gruppen in der Übersicht: