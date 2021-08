DFB-Pokal: FCK-Trainer Antwerpen und Hengen sprechen vor Gladbach

Antwerpen: Das Spiel am Montag kommt genau zur richtigen Zeit, es ist kein Ligaspiel, sondern ein Pokal-Duell gegen einen Bundesligisten. Ich will die Euphorie vor so einem Spiel gar nicht bremsen. Wir sind durchaus euphorisch in die Saison gestartet und das wollen wir ungeachtet des Dämpfers gegen Meppen gegen Gladbach auch auf dem Platz zeigen. Das ist zwar eine Phrase, aber im Pokal ist eben alles möglich. Es ist ein Hop-oder-Top-Spiel.