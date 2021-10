B-Elf und Mini-Kulisse: BVB dank Hazard im Achtelfinale

Die Belagerung begann - bis auf einen Schuss von Jude Bellingham (12.) allerdings ohne nennenswerte Abschlüsse, was in Abwesenheit eines Torjägers nicht verwunderte. Dabei hatte die Umstellung auf eine Abwehr-Dreierkette Raum für einen zusätzlichen Offensivspieler geschaffen. Ingolstadt verteidigte diszipliniert in zwei Fünferreihen, besaß sehr selten Ballkontrolle und schaffte es kaum über die Mittellinie. Marc Stendera immerhin prüfte Marwin Hitz mit einem Freistoß (33.).