Bayern weiter ohne Nagelsmann - Davies und Goretzka zurück

Die Impfdebatte um Joshua Kimmich will er möglichst schnell hinter sich lassen. Er habe nach dessen Aufsehen erregenden Interview am Samstag "kurz mit ihm geschrieben" und plädiere weiter fürs Impfen, sagte er. Aber: "Ich bin froh, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt in dieses Thema und wir alle dem nachgehen können, was wir lieben und gut können."