Erstes Achtelfinale seit vier Jahren: Mainz verschlimmert Arminia-Misere

Die Bielefelder gingen entschlossen in die Zweikämpfe, nach Ansicht des fuchsteufelswilden Svensson ließ Schiedsrichter Sascha Stegemann zu viel durchgehen - was dem Mainzer Trainer schon in der 13. Minute die Gelbe Karte einbrachte. Die 05er hatten zwar mehr Spielanteile, doch die Gäste blieben mit ihrem zielstrebigen Konterspiel brandgefährlich und erhöhten beinahe durch Okugawa (28.) und Bryan Lasme (35.).