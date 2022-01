DFB-Pokal: Ex-Profi Kringe erwartet „heißen Ritt am Millerntor“

Die bisherige Saison der Dortmunder beurteilt Kringe als wechselhaft. "Es waren tolle Spiele dabei, in denen man erkennen konnte, wie Marco Rose spielen lassen will und was die Mannschaft zu leisten im Stande ist. Aber es gab auch ernüchternde Auftritte", sagte er: "Sie sind offenbar immer noch sehr in der Findungsphase und sehr abhängig von Spielern wie Erling Haaland."