DFB-Pokal: Nach Sensation im Pokal gegen Borussia Dortmund schaltet St. Pauli in den Derbymodus

„Jetzt steht am Freitag das Derby an und da wollen wir mindestens so eine gute Leistung zeigen“, sagte Trainer Timo Schultz (44) nach dem 2:1 (2:0) gegen den BVB und blickte dabei schon auf die Zweitliga-Partie beim Hamburger SV voraus: „Da müssen wir auch wieder voll da sein, denn der Stadtrivale ist auch gut drauf.“