Sportwetten: Leipzig klarer Favorit im Pokal-Halbfinale

Im zweiten Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg zieht laut bwin das Team von Christian Streich in das Endspiel am 21. Mai ein. Ein Auswärtserfolg der formstarken Breisgauer ist mit einer Siegquote von 2,00 notiert, eine Überraschung des HSV mit einer Quote von 3,50.