Bundesliga-Barometer: Darum lieben die Fans den DFB-Pokal und das sind ihre Favoriten

Das sehen wohl auch ihre Fans so. In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.453 Personen teilnahmen, zeigte sich die überwiegende Mehrheit der Anhänger eines Bundesligisten davon überzeugt, dass ihr Verein die erste Runde übersteht - in Zahlen: 93,8 Prozent!