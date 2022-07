DFB-Pokal: Petersen träumt von erneuter Finalteilnahme

Stürmer Nils Petersen vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg träumt von einer erneuten Finalteilnahme im DFB-Pokal. "Wir haben alle Bock darauf, das nochmal erleben zu dürfen", sagte Petersen bei Sky: "Damit wollen wir uns am liebsten nicht zu viel Zeit lassen, also gerne nochmal in der Zusammensetzung."