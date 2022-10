Bayern weiter ohne Neuer - Müller wieder dabei

Für die Bayern steht das Derby beim FCA ganz im Zeichen von Wiedergutmachung: Zum einen verlor der Rekordmeister vor einem Monat in der Liga bei den Schwaben mit 0:1. Es war in Augsburg bereits die zweite Auswärtspleite in Folge. Zudem blamierten sich die Münchner in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der zweiten Pokalrunde: zuletzt beim 0:5 in Gladbach, davor bei Zweitligist Kiel (Aus im Elfmeterschießen).