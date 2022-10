Dortmund und Freiburg mit Mühe im Achtelfinale

Borussia Dortmund und Vorjahresfinalist SC Freiburg übersprangen ihre Hürden mit einiger Mühe, Werder Bremen scheiterte dagegen im Elfmeterschießen: Die Favoriten aus den frühen Spielen am Mittwoch hatten in der zweiten Runde des DFB-Pokals Schwerstarbeit zu leisten. Einzig der BVB überstand seine Aufgabe in der regulären Spielzeit: Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gewann beim Zweitligisten Hannover 96 mit 2:0 (1:0).