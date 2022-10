"Gutes Gefühl": Bochum schöpft aus Pokal-Erfolg neuen Mut

Dort bewahrte Anthony Losilla den ideenlosen VfL im Anschluss an einen Freistoß spät vor einer Verlängerung. „Es war einfach schlecht von uns, wir hatten nicht die Lösungen. Wir machen in der 85. das 1:0 und das ist wichtiger als alles andere in unserer Situation“, betonte Holtmann. Sicher habe es am Dienstagabend negative Dinge gegeben, führte Letsch aus: „Aber wir haben das Spiel gewonnen, darum geht es im Pokal.“