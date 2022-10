Keine Startelf-Garantie für Torgarant Choupo-Moting

Dort hatte Choupo-Moting mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug des Rekordsiegers. Zuvor trumpfte der 33-Jährige im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg (5:0) auf. In beiden Partien kam er auf insgesamt 150 Spielminuten - fast so viele, wie in den vorausgegangenen 15 Spielen der Saison (167 Minuten).