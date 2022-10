Kramer vor dem Aus: Schalke-Trainer „ist ein armer Hund“

Frank Kramer steht als Trainer des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vor dem Aus. „Frank Kramer ist ein armer Hund“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem desaströsen 1:5 (0:3) des Aufsteigers in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Ligarivalen TSG Hoffenheim: „Jeder ist in seiner Rolle in der Verantwortung.“