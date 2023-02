DFB-Pokal: Fans sehen FC Bayern als klaren Favoriten - Bundesliga-Barometer

Mit dem laufenden Achtelfinale geht der DFB-Pokal zunehmend in die heiße Phase.

Auch die Aufmerksamkeit der Fans ist hoch: In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.285 Personen teilnahmen, gaben 82,2 Prozent ein mindestens „starkes“ Interesse für den deutschen Pokalwettbewerb an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)