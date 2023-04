DFB-Pokal: Bayern-Schreck Freiburg im Halbfinale gegen RB

Bayern Münchens Pokalschreck SC Freiburg trifft im Halbfinale des DFB-Pokals in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf Titelverteidiger RB Leipzig. Das zweite Vorschlussrundenduell am 2./3. Mai bestreiten in einem weiteren Bundesligaduell der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Ostersonntag durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in der ARD-Sportschau. Das Endspiel findet im Berliner Olympiastadion am 3. Juni statt.