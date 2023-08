DFB Pokal: Xabi Alonso lobt Leverkusen-Star Andrich für besondere Geste

Dass sein Mittelfeldspieler Robert Andrich zugab, beim DFB-Pokalspiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Teutonia 05 Ottensen (8:0) sein Tor per Hand erzielt zu haben, war für Trainer Xabi Alonso „normales Fair Play“. Und doch zweifelte der Spanier daran, dass sich eine solche Geste schnell wiederholt: „Ich weiß nicht, ob so etwas in der Bundesliga passiert. Diesmal war es schön.“