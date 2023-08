DFB-Pokal heute: Rostocker FC gegen 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute steht die erste Hauptrunde des DFB-Pokals auf dem Programm und der Rostocker FC trifft auf den 1. FC Heidenheim. Für den Rostocker FC ist es erst die zweite Teilnahme am DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Vor fast 80 Jahren verloren sie als TSG Rostock gegen Hertha BSC mit 1-7 in der ersten Runde. Nun ist es an der Zeit für die Ostseestädter, sich erneut in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb zu beweisen. Der FC Heidenheim hingegen geht in seine 14. DFB-Pokal-Saison unter Trainer Frank Schmidt, der damit einer der dienstältesten Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs ist.

Beim Rostocker FC lief es letzte Saison in der NOFV-Oberliga Nord sehr gut, als sie den zweiten Platz hinter der Reserve von Hansa Rostock belegten. Im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern konnten sie sogar das Finale mit 5-2 gegen den FSV Einheit Ueckermünde für sich entscheiden und sich so für die erste Hauptrunde qualifizieren. Für den 1. FC Heidenheim verliefen die letzten DFB-Pokal-Saisons dagegen weniger erfolgreich. In zwei der letzten drei Jahren schieden sie in der ersten Runde aus, unter anderem gegen Hansa Rostock in der letzten Saison. Heidenheim hat zweifellos vor, anders als in den letzten Jahren, weiterzukommen und sich im Wettbewerb zu beweisen.

Die Frage bleibt, wer sich durchsetzt, wenn der Rostocker FC und der 1. FC Heidenheim gegeneinander antreten. Während der Rostocker FC als Underdog gilt, hat Heidenheim in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gegen Teams aus den unteren Ligen erfolgreich sein können. Doch es wird interessant zu sehen sein, wie der FC Heidenheim sich in diesem Match gegen eine Mannschaft präsentiert, die zum ersten Mal seit fast 80 Jahren in diesem Wettbewerb teilnimmt. Wir können uns auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel freuen!

Wird Rostocker FC gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal heute: Wo wird Rostock gegen Heidenheim im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Rostocker FC gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Rostocker FC gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch die anderen Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zum DFB-Pokal!

Die Highlights der DFB-Pokalspiele werden am Folgetag auf unserem Sportsender SPORT1 gezeigt.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 am Folgetag ab 0:00 Uhr on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----