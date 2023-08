DFB-Pokal heute: TuS Makkabi Berlin gegen VfL Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute kommt es in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals zum ersten Aufeinandertreffen zwischen TuS Makkabi Berlin und dem VfL Wolfsburg. Ein Spiel, das für die Berliner gleichzeitig ihren ersten Einsatz im Profi-Fußball bedeutet. Der Wolfsburger Trainer Niko Kovac kann hingegen bereits auf eine beachtliche Pokal-Erfahrung zurückblicken und erzielte damit bislang zwei Titelgewinne. Nun befinden sich beide Mannschaften auf Augenhöhe und werden um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

TuS Makkabi Berlin hat beim Erreichen der DFB-Pokal-Hauptrunde für eine kleine Sensation gesorgt. Das Team qualifizierte sich durch den Gewinn des Berliner Landespokals 2022/23 und ist damit der erste deutsch-jüdische Verein, der an diesem Wettbewerb teilnimmt. Entgegen der Erwartungen kämpften sich die Berliner jedoch durch das Landespokal-Turnier und besiegten im Finale Sparta Lichtenberg mit 3-1 in der Verlängerung. Der VfL Wolfsburg hingegen nahm bereits in der Vergangenheit am DFB-Pokal teil und erreichte in 10 der letzten 11 Fälle die nächste Runde. Die Wolfsburger sind daher als etablierte Mannschaft der klare Favorit in diesem Spiel.