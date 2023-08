DFB-Pokal: HSV-Trainer Walter setzt auf Ersatztorhüter Raab

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird in dieser Saison in allen DFB-Pokalspielen mit Ersatzkeeper Matheo Raab im Tor antreten. Dies kündigte Cheftrainer Tim Walter vor der Erstrundenpartie der Hanseaten am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) beim Drittligisten Rot-Weiß Essen an.