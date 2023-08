DFB-Pokal: VfB Stuttgart und Hertha BSC lassen nichts anbrennen

Favoritensiege zum Auftakt des Pokal-Marathons am Samstag: Bundesligist VfB Stuttgart und Zweitligist Hertha BSC gaben sich in der ersten Runde bei Viertligisten keine Blöße. Während der VfB mit 4:0 bei der TSG Balingen gewann, setzte sich die Hertha mit 5:0 bei Carl Zeiss Jena durch.

Der VfB jubelte bereits nach zwei Minuten, als Serhou Guirassy aus kurzer Distanz einschob, doch der Stürmer stand deutlich im Abseits. Die Gäste hatten in Reutlingen von Anfang an alles im Griff und belohnten sich nach 25 Minuten mit dem Führungstreffer, als Enzo Millot nach präziser Vorarbeit von Silas mit der Pike in die kurze Ecke abschloss.