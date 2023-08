DFB-Pokal: Mainz kämpft sich dank Ajorque in Elversberg durch

Ein umstrittener Foulelfmeter hat Mainz 05 eine frühe Pleite im DFB-Pokal erspart. Beim mühsamen 1:0 (0:0) des Bundesligisten bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg traf Ludovic Ajorque in der 73. Minute vom Punkt. Schiedsrichter Martin Petersen aus Stuttgart hatte zuvor eine Attacke von Martin Feil an Anthony Caci als strafwürdig gewertet. Feil sah in dieser Situation Gelb und wurde kurz darauf wegen unsportlichen Verhaltens vom Platz gestellt (83.).