Werder Bremen: Füllkrug vermeidet Bekenntnis nach Pokal-Blamage

Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat nach dem frühen Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Viktoria Köln (2:3) ein klares Bekenntnis zu Werder Bremen vermieden. „Wichtig ist für mich, dass wir eine Mannschaft haben, an die wir alle glauben“, sagte er am Samstag: „Dann bleibt es dabei, dass Werder für mich eine gute Option ist. Es spielen viele Dinge eine Rolle.“

Es müssten am Ende "mehrere Parteien glücklich und zufrieden sein mit der Situation", führte er aus: "Das war bis jetzt noch nicht so, deswegen gab es bis jetzt noch nicht die Verkündung, aber trotzdem ist Werder für mich weiterhin eine Sache, die mir am Herzen liegt."