Makkabi Berlin vor historischer Pokal-Premiere: "Unfassbar stolz"

Fünftligist Makkabi Berlin blickt voller Vorfreude auf das historische erste DFB-Pokalspiel eines jüdischen Vereins in Deutschland. „Was wir da am 13. August erleben werden, ist für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und auch über die Grenzen hinaus schon jetzt und unabhängig vom Ergebnis ein unfassbarer Erfolg“, sagte Sportvorstand Michael Koblenz dem SID vor dem Duell mit Bundesligist VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr) im Mommsenstadion.