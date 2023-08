Verletzt! Star-Zugang verpasst BVB-Auftakt

Nmecha war am Mittwoch im Training umgeknickt und humpelte unter Schmerzen vom Platz. Auch am Donnerstag konnte der Nationalspieler nicht mit der Mannschaft trainieren.

„Da müssen wir die Diagnose abwarten“, hatte Terzic in Bezug auf Nmechas Einsatzchancen am Donnerstag gesagt. Nun ist klar: Im Abschlusstraining, das am Nachmittag in Dortmund stattfinden wird, soll der Mittelfeldspieler noch nicht wieder voll mitwirken.