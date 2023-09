Zittersieg zum Auftakt: Leipzig eine Pokalrunde weiter

Mit den Bayern im Hinterkopf hat sich RB Leipzig zum Start der Mission Titel-Hattrick in die nächste Runde des DFB-Pokals gezittert. Die Sachsen setzten sich in ihrer Erstrunden-Partie mit reichlich Mühe mit 3:2 (2:1) beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden durch und offenbarten kurz vor dem anstehenden Bundesliga-Spitzenspiel gegen Rekordmeister Bayern München teils ungewohnte Schwächen.

Emil Forsberg (7.) und Benjamin Sesko (18./70.) trafen für das Team von Trainer Marco Rose, das nach den Treffern von Ivan Prtajin (41./73.) alles andere als souverän auftrat. Dennoch feierte RB vor den Wochen der Wahrheit den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht nun das Duell mit den Münchnern an, kurz darauf der Königsklassen-Kracher gegen Manchester City.