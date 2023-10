Baumgart hofft auf Sieg im DFB-Pokal gegen Lautern

FC-Trainer Steffen Baumgart erwartet im DFB-Pokal-Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern eine schwierige Aufgabe. „Ich glaube, wir müssen uns alle bewusst sein, was in Lautern auf uns zukommt“, sagte er am Montag. Vor allem in Bezug auf die Atmosphäre, Emotionen und die Spielweise, sagte er, „müssen wir klar sein und dürfen uns nicht so präsentieren wie zeitweise in Leipzig“.