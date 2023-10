Bayern-Spiel in Saarbrücken vor Absage

Das Pokalspiel von Rekordmeister Bayern München beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken steht auf der Kippe. Wie ein Sprecher der Saarländer dem SID mitteilte, begutachtete bereits am frühen Montagmorgen eine Platzkommission den Rasen im Ludwigsparkstadion. Derzeit werde über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der miserablen Platzverhältnisse beraten, am frühen Nachmittag könnte bereits eine Entscheidung über die Austragung der für Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) geplanten Zweitrundenpartie fallen.

Der Rasen im Ludwigspark war durch die Regenfälle am vergangenen Wochenende arg in Mitleidenschaft gezogen worden, das Wasser lief nicht ab. Die Drittliga-Partie am Sonntag gegen Dynamo Dresden wurde von Schiedsrichter Arne Arnink beim Stand von 0:0 zur Pause abgebrochen. Auf dem Platz sei durch zahlreiche Pfützen und Löcher die Verletzungsgefahr für die Spieler zu groß, hatte der Referee die Entscheidung begründet.