Kovac kritisiert VAR: "Können anfangen, Basketball zu spielen"

Niko Kovac hat nach den strittigen Szenen in der Fußball-Bundesliga am Wochenende Kritik am Video-Assistenten (VAR) geübt. „Man muss eine klare Linie reinbekommen, aber die ist nicht da“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger RB Leipzig am Dienstag (18 Uhr im SPORT1-Liveticker).