Seoane setzt im Pokal auf Kone - Friedrich fraglich

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hat dem in der Liga gesperrten Manu Kone zumindest im DFB-Pokal einen Einsatz in Aussicht gestellt.

„Das einzig Gute an der Roten Karte ist, dass er im Pokal spielberechtigte ist. Darum werden wir ihn ganz klar berücksichtigen“, sagte der Borussia-Coach vor dem schnellen Wiedersehen mit dem 1. FC Heidenheim am Dienstag (20.45 Uhr).

Mittelfeldmotor Kone hatte am Samstag im Liga-Heimspiel gegen den Aufsteiger (2:1) gefehlt, da er nach seinem Platzverweis im Derby gegen den 1. FC Köln (1:3) für zwei Spiele gesperrt worden war. "Er hat einfach Qualität und eine gewisse Dynamik, die wir auch brauchen. Wir müssen nun entscheiden, in welcher Rolle wir ihn einsetzen werden", sagte Seoane, der am Montag seinen 45. Geburtstag feierte.