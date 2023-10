Union und Fischer rutschen noch tiefer in die Krise

Der schwer angeschlagene Champions-League-Starter Union Berlin rutscht immer tiefer in die Krise. Die „Eisernen“ scheiterten in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Liga-Konkurrent VfB Stuttgart, nach dem 0:1 (0:1) und der elften Pflichtspiel-Niederlage in Folge wird die Lage auch für Trainer Urs Fischer immer kritischer.