ARD: 3,3 Millionen sehen Gladbachs Sieg gegen Wolfsburg

Den 1:0-Zittersieg von Borussia Mönchengladbach nach Verlängerung im DFB-Pokal im Erstligaduell gegen den VfL Wolfsburg sahen in der Liveübertragung in der ARD am Dienstagabend 3,3 Millionen Fußballfans. Der Marktanteil bei dem 20.45-Uhr-Spiel lag bei 11,6 Prozent.