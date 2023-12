DFB-Pokal: Kracher-Duell zwischen Leverkusen und Stuttgart

Ein Kracher-Duell zwischen zwei Spitzenteams - dazu fordert das Sensationsteam den nächsten Erstligisten: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart zu tun, der 1. FC Saarbrücken empfängt nach Bayern München und Eintracht Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach den nächsten Bundesligisten. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Viertelfinals der Männer werden am 30./31. Januar und am 6./7. Februar ausgetragen - erstmals in der Geschichte über zwei Wochen hinweg. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.