"Etwas Großes Erreichen": St. Pauli heiß auf Pokal-Coup

Erst am Samstagabend hatte St. Pauli in der Liga mit 2:1 in Düsseldorf gewonnen. "Wir haben uns das Spiel natürlich noch mal angeschaut. Das war wichtig", sagte Hürzeler, der daraus die richtigen Schlüsse für die längst ausverkaufte Partie am Millerntor ziehen will - um erstmals nach 2006 wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen.