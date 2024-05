"Deutsches Bier - in Massen": Alonso-Ansage nach Pokal-Triumph

„Was mich interessiert: Was trinkst du heute Abend?“, fragte Schweinsteiger den Erfolgstrainer in der ARD. Alonso musste nicht lange überlegen und antwortete in gewohnt seriöser Manier: „Deutsches Bier! Deutsches Bier - in Massen!“ Bereits bei der Meisterfeier war jede Menge deutsches Bier geflossen, wohl auch bei Alonso - zumindest hatte er das vor Wochen ebenfalls mit ähnlichen Worten angekündigt.