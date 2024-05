Mit nominellem Stürmer: Alonso wechselt auf fünf Positionen

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso setzt im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder auf einen nominellen Stürmer. Nach dem schmerzhaften 0:3 im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch in Dublin rückt Patrik Schick für Amine Adli in die Startelf des deutschen Meisters, insgesamt wechselt Alonso für die Double-Mission im Berliner Olympiastadion (20.00 Uhr/Sky und ARD) auf fünf Positionen.