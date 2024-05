Petersen lost erste DFB-Pokal-Runde aus

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Nils Petersen lost am Samstag (18.00 Uhr/ARD) die erste Runde der kommenden DFB-Pokal-Saison aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Ziehungsleiter im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird Vizepräsident Peter Frymuth sein.