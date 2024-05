Xhaka heiß auf weitere Titel: "Wir wollen angreifen"

Dem Double schickte Granit Xhaka mit heiserer Stimme gleich eine Kampfansage für die Zukunft hinterher. „Ich bin nicht hergekommen, um ein Jahr Titel zu holen, sondern auch in den nächsten Jahren. Champions League, Meisterschaft, Pokal: Wir werden alles dafür tun, wieder hier zu stehen“, sagte der Schweizer bei der Siegerparty im Club Theater Berlin am Potsdamer Platz nach dem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern .

Die Werkself wolle sich keinesfalls auf den beiden gewonnenen Trophäen ausruhen. „Wir werden so weitermachen nächstes Jahr. Wir werden keine 50 Spiele in Folge hintereinander gewinnen oder nicht verlieren. Aber wir wollen angreifen und die Titel verteidigen“, sagte der Siegtorschütze weiter.

Auch Klubboss Fernando Carro hat große Pläne. „Die Bayern sind von der Geschichte her das stärkste Team in Deutschland, aber wir wollen zumindest Paroli bieten können“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung. Der Verein wolle „auf dem Niveau bleiben“, führte der 59-Jährige aus: „Das Ziel ist ganz oben zu stehen, bis zum Ende um Titel mitzuspielen. In der Champions League wollen wir zeigen, dass Bayer auf Topniveau ist.“