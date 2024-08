DFB-Pokal: Elfer-Drama! Hoffenheim entgeht Blamage

Hoffenheim zittert sich weiter

Die zweite Runde, die am 29. und 30. Oktober stattfindet, wird am 1. September ausgelost. Das Finale in Berlin steigt am 24. Mai 2025. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für Hoffenheim am 24. August (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger und Debütant Holstein Kiel.