Nach frühem Rückstand: FC Augsburg wendet Blamage ab

Der FC Augsburg hat dank einer Leistungssteigerung das zweite Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Folge abgewendet. Die Fuggerstädter siegten am Sonntag beim Regionalligisten Viktoria Berlin nach einem frühen Rückstand mit 4:1 (1:1) und zogen in die zweite Runde ein. Im Vorjahr war der Bundesligist zum Saisonauftakt noch überraschend an der SpVgg Unterhaching (0:2) gescheitert.