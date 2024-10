BVB im Pokal ohne Sabitzer und Anton

Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf Waldemar Anton und Marcel Sabitzer verzichten. „Das wird wohl nichts bei beiden“, sagte Trainer Nuri Sahin nach dem 1:2 (1:1) in der Liga beim FC Augsburg am Samstag.