DFB-Pokal: Nächster Rückschlag für Königsblau

Der FC Schalke 04 schlägt sich trotz großer personeller Probleme lange Zeit tapfer beim FC Augsburg, kommt aber dennoch am Schluss mit 0:3 unter die Räder. Nach dem schlechten Saisonstart in der 2. Bundesliga ist das Ausscheiden in der 2. Runde des DFB-Pokals somit der nächste Rückschlag für die Knappen. Vor allem die kämpferische Leistung stimmte allerdings beim Tabellen-15. der 2. Liga.