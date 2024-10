Karlsruhe ringt tapfere Offenbacher nieder

Am stimmungsvollen Bieberer Berg, wo in der ersten Runde Zweitligist 1. FC Magdeburg mit 1:2 ausgeschieden war, gehörte auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu den Gästen. „Ich bin als Elf- oder Zwölfjähriger schon hoch zum Bieberer Berg, mit meinem selbst gestrickten Schal, und habe für den OFC gejubelt“, erklärte Völler vor der Partie am Sky -Mikrofon.

Die Gäste waren spielbestimmend, der OFC aber mutig. Nasarow (53.) setzte eine Direktabnahme knapp drüber. Die Führung fiel etwas glücklich: Siwsiwadse nahm eine Flanke am Fünfmeterraum an, traf den Ball aber nicht richtig, sodass er an Johannes Brinkies vorbei ins Tor kullerte. Karlsruhe drückte in der Folge auf die Entscheidung, Beifus besorgte sie mit seinem Abstauber nach einer Ecke.